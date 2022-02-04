Başkan Erdoğan: Onların hepsi bizim çocuklarımız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trabzonlu küçük çocuğu hedef aldılar

Gazetecilerin "CHP İstanbul İl Başkanı Gezi Parkı olaylarında bir çocuk fotoğrafı paylaşıp bu fotoğrafın üstüne sizin de isminizi yazarak "Kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun." demişti. Ve çocuğun resmini alenen paylaşmıştı. Bir yandan da aynı CHP, Trabzon'da bir çocuğun söyledikleri üzerinden ağır bir şekilde eleştiriyor. Çocuk deyince de akla Diyarbakır Anneleri geliyor. Diyarbakır Annelerini de görmezden geldiklerini görüyoruz. Hem sizin mitinginizdeki durumu hem de bu çifte standardı değerlendirmenizi rica ediyorum" sorusuna Başkan Erdoğan, anlamlı bir şekilde cevap verdi.

"Onların hepsi bizim çocuklarımız"

Çocuklar arasında ayrım yapmanın yanlışlığına dikkat çeken Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Biz, onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz."

"Nihayetinde çocuktur"

"Nihayetinde çocuktur" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

"Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."