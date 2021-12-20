Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi: Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan lisans ve lisans üstü üniversite öğrencileri için müjdeyi verdi.

Başkan Erdoğan, lisans bursunun, AK Parti, iktidarı devraldığında 45 lira olduğundan bahsederek bu yıl içerisinde de bu miktarın lisans için 650 TL, yüksek lisans için 1300 TL, doktora için de 1950 TL olduğundan söz etti.

Başkan Erdoğan, 2022 yılı için burs ve kredilerde yeni rakamları açıkladı. Buna göre, 2022 yılı için burs ve krediler lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkartıldı.

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl kredi ve bursları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.