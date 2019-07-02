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Başkan Erdoğan neden S-400 istiyor?

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'de yer alan bir makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın neden Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini tercih ettiği kaleme alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:29
Başkan Erdoğan neden S-400 istiyor?

Makaleye göre, S-400'ler hem farklı füzelerle donatılabiliyor hem de fiyatı ABD'nin Patriot sistemlerinden iki kat daha düşük. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu silah için NATO'daki partnerleri ile anlaşmazlık yaşaması için başka nedenler de bulunuyor.

Diğer sistemlerden daha güçlü

Makaleye göre, uzun ve orta menzilli bir füze savunma sistemi olan S-400, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nde üretilen ve daha sonra günümüz Rusya'sında modernize edilen silah serisinin en gelişmiş modeli. S-400 uçaklar ve taktik balistik füzelerin yanı sıra 27 kilometre irtifaya kadar insansız hava araçlarını da imha edebiliyor.

Almaz-Antey savunma şirketinin üretimini yaptığı sistem ayrıca bir komuta merkezi, mobil radar istasyonu ve roketatar donanımını içeriyor. Ayrıca Rusya'ya göre bu sistem Fransa veya ABD'deki benzerlerinden daha güçlü.

Rusya füze üretiminde daha iyi

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden Richard Collony de sistemle ilgili ''Batı en iyi uçakları üretirken, Rusya her zaman füze yapımında lider konumdaydı'' ifadelerini kullanıyor. Collony'e göre, bunun yanı sıra S-400 kullanım bakımından daha fazla esneklik sağlıyor. Sistemde farklı türden füzeler kullanılabiliyor. Sistemin bir diğer avantajı ise fiyatı. S-400, ABD'nin Patriot sisteminden neredeyse iki kat daha ucuz.

Diğer yandan Türkiye'nin Rus silahını tercih etmesinin arkasında siyasi bir neden de olabilir. ABD yapımı silahlara karşı kullanılabilecek olması, S-400'ün Ankara için çekiciliğini arttırıyor. Ankara ayrıca Rusya'dan teknoloji transferi yapmayı da planlıyor. S-400'ün bazı parçaları da Türkiye'deki fabrikalarda üretilecek.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:29
  1. Ankara
  2. S-400
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)1 sa önce
    S-400 BAZI UÇAKLAR İÇİN VE HELİKOPTERLER İÇİN GENİŞ ALANA HÜKMEDİYOR KORUMA ALANI ÜLKESİNİN TOPRAKLARI BÜYÜK , ÇÜNKÜ RUSYANIN DÜNYADA, ÜSTLERİDE, AZ FAKAT BALİSTİK KARŞILAMADA ,YETERSİZ,NÜKLEER FÜZELERATOM SİLAHLARINA KARŞI PATROİTLER TEK GEÇER DAHA BAŞARILI MESEFEDE KARŞILAMASI

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