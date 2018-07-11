Başkan Erdoğan NATO zirvesine gidiyor

Başkan Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etti. Başkan, dün de Azerbaycan ve KKTC'ye gitmişti.

NATO ZİRVESİNDE KRİTİK BULUŞMALAR



Önemli ve stratejik konuların ele alınacağı NATO'da, Başkan Erdoğan dünya ülkelerinin liderleriyle görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi planlanan Erdoğan, Münbiç meselesini Trump ile karşılıklı olarak ele alacak.