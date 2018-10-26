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Başkan Erdoğan: Mezarlarını kazıyorlar, bize fazla iş bırakmayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da astsubay mezuniyet töreninde konuşma yaptı. Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili mesajlar veren Erdoğan, 'şimdi Münbiç'in etrafına hendekler kazıyorlarmış, mezarlarını hazırlıyorlar, anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar' dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 19:32
Başkan Erdoğan: Mezarlarını kazıyorlar, bize fazla iş bırakmayacaklar

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla cepheye koşan milli mücadele kahramanlarının cesaretiyle bugünleri gördük.

En son 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının yiğitliği sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz.

Devletimiz, milletimiz sırt sırta verdikçe evelallah bu ülkeyi esir alabilecek hiçbir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez.

"Bize fazla iş bırakmayacaklar"

Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Evet, doğru! Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar, öyle anlaşılıyor.

Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i, Aynel Arab'ı, Telabyad'ı, Suriyenin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:32
  1. Münbiç
  2. astsubay mezuniyet töreni
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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