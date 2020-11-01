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Siyaset Başkan Erdoğan Mesut Yılmaz’ın cenazesinde: Her an ölecekmişiz gibi ahirete hazırlıklı olmalıyız
Siyaset

Başkan Erdoğan Mesut Yılmaz’ın cenazesinde: Her an ölecekmişiz gibi ahirete hazırlıklı olmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenazesinde önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:27:00 - 2020-11-01 13:33:36
Başkan Erdoğan Mesut Yılmaz’ın cenazesinde: Her an ölecekmişiz gibi ahirete hazırlıklı olmalıyız

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz resmi törenle uğurlanıyor. Yılmaz için Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Başbakanımızı cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akibet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz.

İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000’e yakın yaralımız, 50’ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır. Milletimize başsağlığı diliyorum.''

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