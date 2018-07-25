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Başkan Erdoğan: Merak etmenizde fayda var

Afrika ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ofisleriyle ilgili, "Merak etmenizde fayda var. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16
Başkan Erdoğan: Merak etmenizde fayda var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ofisleriyle ilgili çarpıcı bir malumat verdi.

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Erdoğan, kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı ofisleriyle ilgili sorulan soruya, "Merak etmenizde fayda var, üzerinde çalışıyoruz. Her an her şey olabilir, haberiniz olsun. Yeni isimler atanabilir, atananlar görevden alınabilir... Biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde, kitabımızda yer almıyor." şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı ofisleri

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