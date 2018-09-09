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Başkan Erdoğan Mabeyn'den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde konuk ettiği Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile yaptığı görüşmenin ardından köşkten ayrıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:46
Başkan Erdoğan Mabeyn'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile yaptığı görüşmenin ardından Kısıklı'ya gitmek üzere köşkten ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar'daki konutundan çıkarak Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmeden yaklaşık 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evine gitmek üzere köşkten ayrıldı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:46
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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