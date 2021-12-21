Başkan Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzde küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır. Yumuşak güç olarak tarif ettiğimiz bu araçlar çok daha etkilidir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İdil Biret henüz 2 yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçıdır. İdil hanımın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatı hayranlık verici başarılarla doludur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz.

Gürbüz Azak, çocukluğumdan beri kendisini izlediğim bir gazeteci, yazar, çizer. Denizli'de başlattığı çalışmaları İstanbul'da sürdürmüştür. Kendisinin "Bize hep 2 kere 2'nin kaç ettiğini öğrettiler, çiçeği sevdiren çıkmadı" sözünü eğitim sistemimize yapılan en esaslı tenkitlerden görüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.

Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir ama en önemli sahaf İstanbul'dadır. Bu işe emek veren en önemli isim İbrahim Manav'dır.

Bu yılki vefa ödülümüzü yakın tarihimizin en çok etkilen isimlerden biri olarak gördüğüm Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi birçok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Türkiye'nin ruhunu arayan adam denilecek derinlikte çalışmalara imza atmıştır. Kendisini rahmetle yad ediyoruz.

"Yumuşak güç olarak tarif ettiğimiz bu araçlar çok daha etkilidir"

Günümüzde küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır. Yumuşak güç olarak tarif ettiğimiz bu araçlar çok daha etkilidir. Günümüzde bir de teknoloji destekli enstrümanlar eklenmiştir. Ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin bu araçlar hala geleneksel kültürün insanda bıraktığı etkinin çok uzağındadır. İnsanın ruhundan süzülen eserlerin yerini dolduramaz. Bir bilgisayara gerekli yazılımı yüklediğinizde bir roman da yazdırabilirsiniz ama bu asla bir insanın ürettiği bir eser olamaz. Ortaya çıkan ürün koda göre çalışan sistemin ufku kadardır.

2023 hedeflerimiz daha çok maddi kalkınma unsurlarından oluşuyordu, inşallah kültür ve eğitim vizyonumuz olacak.

Kültür sanatın da bir maddi alt yapısı vardır. Kısa süre içerisinde tarihi Rami Kışlası'nı da bitiriyoruz.

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