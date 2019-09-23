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Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 01:24
Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 01:24
  1. ABD
  2. Birleşmiş Milletler

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