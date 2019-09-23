Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti. Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

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