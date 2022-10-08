Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu ne muhteşem bir katılım, Balıkesir bugün bir başka gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile yürümeye var mıyız? Bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve ardından da partimizin genişletilmiş il toplantısına katılacağız. Bugün yatırım bedeli 37 milyar lirayı geçen projelerin açılışını yapıyoruz. Biz yola çıkarken ne dedik 4 ara başlık, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Bunlardan sonra ulaşım, tarım, dış politika ile güçlendirdik.

Durmak yok yola devam, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken artık 250 milyar dolara çıktı. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. 6'lı masa bundan anlamaz, onlar daha adaylarını bulamadılar.

Kardeşlerim Balıkesir'imiz nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için şehrimize kazandırdığımız eserleri de hatırlatmak istiyorum. 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 448 adet yeni derslik kazandırdık, 2. devlet üniversitesini kurduk. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 234 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık, her zaman yanlarında olduk. TOKİ kanalıyla 11 bin 814 konut projesini tarihe geçirdik. Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz, projemize şuana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 242 bin başvuru yapıldı.

Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben rakam veriyorum.

Enerjide ne yaptık? 244 bin doğalgaz abonesi bulunan Balıkesir'e doğal gaz arzı sağladık. Kale içerden fethedilir.

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