Başkan Erdoğan: Yılbaşından itibaren somut neticeler almaya başlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyadaki güç dengelerinin yeni gerilimleri ve muhtemel çatışmaları artırdığı bir dönemde her sınıftan ve rütbeden askeri personelin ordumuz için kritik öneme sahip olduğu muhakkaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra bünyesinde ciddi bir temizlik yapmıştır.

Yaptığımız reformun ordumuzu zayıflatmaya değil güçlendirmeye yönelik olduğunun en büyük kanıtı başarılarıdır.

Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim sistemini tamamen terk etmiştir.

Küresel ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha nitelikli ve daha fazla sayıda insan gücüyle takviye etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde tüm enerjimizi ve imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız.

Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür

1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında kurulan küresel güç ve yönetim dengesi son dönemdeki gelişmelerle ciddi bir sarsıntı içine girmiştir. Türkiye özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasının soğuk savaş yılları boyunca Ortadoğu, Karadeniz ve Akdeniz'de hep istikrar sağlayıcı bir unsur olarak yer almıştır. Soğuk savaşın ardından ülkemiz bu istikrar sağlayıcı rolünü balkanlardan Güney Asya'da, Orta Afrika'ya kadar geniş bir alana teşmil etmiştir.

Krizlerle yüzleşen her ülke gibi biz de kendi stratejilerimizi, taktiklerimizi gözden geçiriyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız son 20 yılda yaptığımız hazırlıklar sayesinde krizleri fırsata dönüştürme kapasitemizin ve kabiliyetimizin en yüksek seviyede oluşudur. Bilhassa gelişmiş ülkeler bu noktada çok büyük yalpalama içindedir.

Halihazırda önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Biz her şeyde olduğu gibi bunda da bir hayır vardır diyerek işimize bakıyoruz. İnşallah yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.

İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz.

Türkiye ayak bastığı her yere sadece huzur, barış, dostluk götürür. Bizim kimsenin toprağında, kazancında özgürlüğünde gözümüz yoktur.