Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı! Süper güç ülkelerden Türkiye'ye ortak yatırım teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor. Türkiye için hayal kuran siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar oluşturursa, teknolojide dışa bağımlılık da benzer sıkıntılar oluşturur.

Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız. Geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz yüzde 11 büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. Turizmde 2022 hedeflerimizin de üstüne çıkacağımız görülüyor.

Dün Soçi'deydim. Döndüğümüzde akşam televizyona baktığımda Rusya'dan gelen geminin Trabzon limanına yanaştığını gördüm. İftihar ettim. Trabzon limanına artık turistler geliyor.

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.

Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da çıkaracağız.

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Az önce Sayın Bakanımız tüfeklerden bahsetti. Bırak tüfeği Sayın Varank, bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

Türkiye'ye ortak yatırım teklifi

Bir savaş halini düşünün. Dün Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetlerini artık tüm dünya kabul etti.

29 Ekim 2022'de TOGG'un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz.