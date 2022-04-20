Başkan Erdoğan iftar programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Sporun Yıldızları İftar Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sporcularımız artık uluslararası müsabakalardan eli boş dönmüyor. Artık sporcularımız çekinilen, çetin görülen kişiler. Dünyadan 20 bine yakın sporcuların iştirak ettiği müsabakalardan Türkiye'miz 28 madalya ile ayrıldı. Son 1 yılda katıldığımız müsabakaların neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir.

"Gurur duyuyorum"

Bu vesileyle bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kardeşimi vefat yıldönümünde tekrar şükranla anıyorum.

İBB Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediye Spor'un sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle, muhabbetim çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti. Karatecilerimizin onun mirasına sahip çıktığını görmekten gurur duyuyorum.

"Başarı tesadüfi değildir"

Spordaki başarılarımız tesadüfi değildir. Sabırla, fedakarlıkla dokunan zorlu bir süreç vardır. Burada sizlerin ve hocalarınızın emeklerinin yanında devletimizin de verdiği katkılar bulunuyor. Sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Gittiğimiz her bir ilimizde spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten gurur duyuyoruz. Bugün Anadolu'nun dört bir yanında tesislerimiz var. Geleceğe daha teknik hazırlanma imkanına kavuşuyoruz. Sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça gençlerimizde o kapıdan yürüyor.

"Yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Sizler gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağımıza inanıyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini beraber yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatlarında yine aynı başarıları yaşayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.