  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin "fon bankası" göreve! Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan" yenilgisi kesinleşti

Bakan Hulusi Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" mesajı

Peskov duyurdu: Barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettik

Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması! Tarih verildi

Yalancıların kuyruğuna takıldı böyle oldu! Babacan'dan bir tokat da Davutoğlu'nun elemanına

‘En geniş kesime’ gözü kapalı oy veririz!’ Erkan Baş’ın da oyu Erdoğan’a

Türkiye'nin varlığı böyle battı! İrancı Şii lider: 'Irak'taki Türk varlığı ABD'den daha tehlikeli'

"Cephe devletine dönüştüler" deyip duyurdu! Bayraktar TB2 ve F-35'leri filoya kattılar

Cihat Yaycı Paşa ‘sözün bittiği yerdeyiz’ diyerek uyardı! FETÖ ile mücadele böyle olmaz!

İBB'den insanları küçük düşüren reklam
Gündem Başkan Erdoğan iftar programında konuştu
Gündem

Başkan Erdoğan iftar programında konuştu

Ankara’da "Sporun Yıldızları İftar Programı"nda konuşan Başkan Erdoğan, "Sporcularımız artık uluslararası müsabakalardan eli boş dönmüyor. Artık sporcularımız çekinilen, çetin görülen kişiler. Dünyadan 20 bine yakın sporcuların iştirak ettiği müsabakalardan Türkiye'miz 28 madalya ile ayrıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 20:41:00 - 2022-04-20 21:00:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Sporun Yıldızları İftar Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sporcularımız artık uluslararası müsabakalardan eli boş dönmüyor. Artık sporcularımız çekinilen, çetin görülen kişiler. Dünyadan 20 bine yakın sporcuların iştirak ettiği müsabakalardan Türkiye'miz 28 madalya ile ayrıldı. Son 1 yılda katıldığımız müsabakaların neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir.

"Gurur duyuyorum"

Bu vesileyle bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan kardeşimi vefat yıldönümünde tekrar şükranla anıyorum.

İBB Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediye Spor'un sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle, muhabbetim çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti. Karatecilerimizin onun mirasına sahip çıktığını görmekten gurur duyuyorum.

"Başarı tesadüfi değildir"

Spordaki başarılarımız tesadüfi değildir. Sabırla, fedakarlıkla dokunan zorlu bir süreç vardır. Burada sizlerin ve hocalarınızın emeklerinin yanında devletimizin de verdiği katkılar bulunuyor. Sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Gittiğimiz her bir ilimizde spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten gurur duyuyoruz. Bugün Anadolu'nun dört bir yanında tesislerimiz var. Geleceğe daha teknik hazırlanma imkanına kavuşuyoruz. Sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça gençlerimizde o kapıdan yürüyor.

"Yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Sizler gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağımıza inanıyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini beraber yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatlarında yine aynı başarıları yaşayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay