Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Bu felaketin habercisidir
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, "Sosyal medyada kullanılan dil Türkçe için felaket habercisidir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini dünyanın dört bir yanına taşıyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
İlmin bütün dallarında Türkçe eserler temin edildi.
Uydurukça diye tabir edilen bazı yeni kelimeler düşünce ufkumuzu daraltmıştır. Sosyal medyada kullanılan dil Türkçe için felaket habercisidir.
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