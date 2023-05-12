Başkan Erdoğan'dan emekli maaşları için 'yapacağız' diyerek müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum.

Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Zulüm 1453'te başladı diyenlere cevabını vermiştir. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşılarına çıkan kişiye yapmadıkları zulmü bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti.

"Kılıçdaroğlu sadece maşadır"

Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Meral hanımı tıpış tıpış masaya döndüren de, Muharrem İnce'yi de adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece her kurumu batıran bir maşadır.

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Kardeşlerim bay bay Kemal'in bir Selo'su var. Onu kurtarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da tüm Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 kardeşimiz öldürüldü. Şimdi "Selo'yu ben kurtaracağım" diyor. Eğer Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalarsın! 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bunların şirretinden kendi koalisyon ortakları dahi kurtulamayacak.

Avucunu yalarsın

Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan! Ben de şimdi kalkıp desem Türkiye'deki seçimleri ABD, Almanya, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların ruhlarını tanıdım. 20 senedir bunlarla aynı masalarda oturup konuşuyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu!

Emekli maaşları müjdesi

Artık Türkiye'nin potansiyelini kullanabileceğimiz yere geldik. Yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. Togg bunlardan biri. Sanıyor musunuz ki Togg dediğimiz bir otomobildir. Üretim modelimizin adıdır Togg. Cambazlar, ahlaksızlar patatesi domatesi 15-20'lara çıkardı. Şimdi 7 buçuk liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bu oyunları yapsınlar hepsi soluğu yargıda alacak. Ülkemizin geleceğini kurarken tabii ki günlük sıkıntılarımız oldu. 1 yıl boyunca doğal gazımızı yüzde 25 düşürerek vermeye karar verdik. Faturalarda bunu göreceksiniz. Her yıl mart nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz.

Emekli maaşlarından sosyal yardım ödemelerine kadar her alanda insanımıza nefes aldırıyoruz. Temmuz ayında yine yapacağız, yıl sonunda yine yapacağız.

Gabar'da bulduğumuz petrolle enerji bağımsızlığımızda bir adım daha attık. Bu şekilde ortaya çıkan değeri milletimizin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız.