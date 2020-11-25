Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o kadar az gerek olur.

- İlk aşılamayı önümüzdeki ay başlatacağız. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

- Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. terör tehdidinin bertaraf edilmesi bölgesel ihtilafların önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz.

- Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişiminde bulan 17 terörist öldürüldü.

- Bu bir saldırıdır. Bunun deniz hukukunda yeri yok. Bu geminin kaptanı Yunan. Sivil personeli taciz ettiler. Bu yaşananlar hepsi kameralar ile kaydedildi. Gerekli yerlere gönderilecek.

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