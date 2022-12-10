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Gündem Başkan Erdoğan KIZILELMA için tarih verdi: 1 ay içinde havalanacak
Gündem

Başkan Erdoğan KIZILELMA için tarih verdi: 1 ay içinde havalanacak

Samsun'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bayraktar KIZILELMA"nın 1 ay içinde havalanacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 22:32:00 -
Başkan Erdoğan KIZILELMA için tarih verdi: 1 ay içinde havalanacak

Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk insansız hava aracı (İHA) uçağı olan Bayraktar KIZILELMA milli ve özgün olarak geliştirildi.

"Kızılelma 1 ay içinde havalanacak"

Samsun'da "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kızılelma'nın 1 ay içinde havalanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bakalım o ithale elemanların ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin onları görsün. Bunlar buülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak."

 

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