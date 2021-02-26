Başkan Erdoğan Kısıklı'da doğum günü pastasını kesti

Kısıklı'daki evinden çıktığı sırada esnaf ve gazetecilerin olduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle pasta kesti.

Erdoğan 67 yaşına girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi. Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.

Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

Doğum günü pastasını kesti

Türk bayraklı pasta sürprizi yapan grubu gören Erdoğan, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek pastayı keserken, "Ben pastayı şöyle bir keseyim. Çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın doğum günü pastasının üzerindeki fotoğraflar ise dikkat çekti. Osmanlı armasının ve Türk bayrağının bulunduğu iki fotoğrafın ortasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı konuldu.