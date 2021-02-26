  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan Kısıklı'da doğum günü pastasını kesti
Siyaset

Başkan Erdoğan Kısıklı'da doğum günü pastasını kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. yaş günü dolayısıyla esnafın hazırladığı doğum günü pastasını kesti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 19:17:00 -

Kısıklı'daki evinden çıktığı sırada esnaf ve gazetecilerin olduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle pasta kesti.

Erdoğan 67 yaşına girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi. Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.

Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

Doğum günü pastasını kesti

Türk bayraklı pasta sürprizi yapan grubu gören Erdoğan, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek pastayı keserken, "Ben pastayı şöyle bir keseyim. Çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın doğum günü pastasının üzerindeki fotoğraflar ise dikkat çekti. Osmanlı armasının ve Türk bayrağının bulunduğu iki fotoğrafın ortasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay