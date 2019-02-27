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Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı: Kirli ilişkiler bitene kadar...

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." başlıklı bir paylaşım yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı: Kirli ilişkiler bitene kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile "zillet ittifakı" şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." sözlerine yer verildi.

"İttifak pazara kadar değil mezara kadardır"

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, "Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir." ifadelerine yer verildi.

Görselin "zillet ittifakı" başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  1. Erdoğan

YORUM YAZ

  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Açık ve net söylüyorum, kemalist ulusalcı ırkçı mhp ile koalisyon, mezara kadar sürecekse, ben de mezara kadar kapartiye oy vermeyeceğim! 16 yıldır akpartiye veriyordum hatta kavga ediyordum! 15 Temmuz gecesi meydanlarda biz vardık, tarikatler vardı, cemaatler vardı. hangi MHP Milletvekili sokaktaydı? 15 Temmuzu kemalistler yapsa MHPnin tavrı ne olacaktı? 28 Şubatta kimin yanındaydı? FETÖ ile bozuşması, Haziran 2015teki seçimden sonra HDP ile koalisyon kurmayınca başladı, öncesinde HİÇ BİR SORUNU YOKTU!!!
  • malimali1 sa önce
    Sn.başkan milleti kutuplaştırarak eline ne geçiyor.cumhur demek halk demek birlik olmak demek fakaat sen bunlar bizden değil diyerek karşı tarafı hedef haline getiriyorsun.

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