  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
2 siyahiye 75 milyon dolar tazminat
Filistin'deki şehit sayısı açıklandı
Hatay'da örtü yangını!
Gündem Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:58:00 -
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı
Dünya

Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırıları desteklediklerini iddia ettiği ülkelerin isimlerini paylaştı...
Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!
Gündem

Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Siyonistten proje itirafı! Açık açık söyledi
Dünya

Siyonistten proje itirafı! Açık açık söyledi

Doğu Kudüs'deki zalimliği itiraf eden bir siyonist Filistinlileri evlerinden ettiklerini ve bunu Siyonist projenin devamı olarak gördüğünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay