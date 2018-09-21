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Başkan Erdoğan Irak siyasi liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta faaliyet gösteren siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

21 Eylül 2018 Cuma 01:10
Başkan Erdoğan Irak siyasi liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Halk Partisi Lideri Jamal Nasir Delli Al-Karboli (Cemal Kerbuli), Selahaddin Eski Valisi ve Halkın Kalesi Partisi Lideri Ahmed Abdullah Abed (Ahmed Cuburi - Abu Mazın), Kerkük Valisi Rakan Saeed Ali (Rakan Cuburi) ve Irak Arap Projesi Partisi Lideri Khamees Farhan Ali'yi (Hamis Hançer) kabul etti.

Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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