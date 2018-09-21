Başkan Erdoğan Irak siyasi liderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta faaliyet gösteren siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.21 Eylül 2018 Cuma 01:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Halk Partisi Lideri Jamal Nasir Delli Al-Karboli (Cemal Kerbuli), Selahaddin Eski Valisi ve Halkın Kalesi Partisi Lideri Ahmed Abdullah Abed (Ahmed Cuburi - Abu Mazın), Kerkük Valisi Rakan Saeed Ali (Rakan Cuburi) ve Irak Arap Projesi Partisi Lideri Khamees Farhan Ali'yi (Hamis Hançer) kabul etti.
Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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