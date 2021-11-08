Başkan Erdoğan imzaladı! Aziz Yıldırım satacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu Afrika ülkelerinden Nijerya, deniz gücünü artırmak için önemli bir anlaşma imzaladı.

Türk savunma sanayisinin ihracatta en önemli gücü geçmiş yıllarda kara araçlarıydı. Artık kara ile birlikte hava ve deniz savunma araçları da dünyanın farklı ülkelerinden ilgi görüyor. İHA ve SİHA ile birlikte füzelerin de yurtdışında büyük ilgi gördüğü hava savunma sistem ve araçları Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinden peş peşe talep almaya başladı. Denizde ise hücumbot, korvet en fazla ilgi görenler arasında. Örneğin Hindistan’ın sipariş ettiği 2,3 milyar dolarlık 5 savaş gemisini Türk tersaneciler üstlenmiş durumda.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme’nin (ASFAT) yaptığı MİLGEM Korvet Projesi ile 4’üncü korvet kızağa konulmuş durumda. Deniz savunma araçlarına olan ilgi Afrika ülkelerinde de giderek artıyor. Nijerya’nın son siparişi de bunun işareti aslında.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu Afrika ülkelerinden Nijerya, deniz gücünü artırmak için önemli bir anlaşma imzaladı. Türk İHA ve SİHA’ları için de çalışma başlatan Nijerya Deniz Kuvvetleri, Türk firma Dearsan Tersanesi ile imzaladığı anlaşma ile 2 korvet alacak.

Nijerya donanması ile yapılan sözleşme kapsamında ikisi de OPV 76 sınıfı açık deniz karakol gemiler, Türkiye’de inşa edilecek ve 37 ay sonunda Nijerya’ya gönderilecek. Anlaşmaya göre gemiler Türk mühendislerinin geliştirdiği sensör ve sistemlerle donatılacak. Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo ve Türk şirketi Dearsan’ın CEO’su ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi imzaladı.

Nijerya donanmasının 2021-2030 Stratejik Planı’nı gerçekleştirmeye yönelik filo yenileme çabalarında olduğunu dile getiren Koramiral Gambo, “Bu araçlar arama ve kurtarma operasyonları, korsanlık ve kaçakçılıkla mücadele ve afet yardım gibi konularda da operasyonlar yürütecek” dedi. Dearsan’ın OPV 76 korveti 78.6 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. 26 knot azami hıza ulaşan gemi, ekonomik hız ile 3.000 deniz mili menzile sahip ve 46 kişilik ekip barındırıyor.

Türkmenistan'a da satmıştı

1980 yılında Gökbayrak ailesi tarafından kurulan Dearsan, 2007 yılından bu yana deniz botları üretiyor.

Gökbayrak ailesi, Dearsan’ın yüzde 100 hissesini 2013 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a satmıştı.

Son 4 yıl içinde Türkiye donanmasına 16 Tuzla sınıfı karakol botu üreten Dearsan’ın en önemli imalatlarından biri de Gülhan Tersanesi ile birlikte ürettiği Deniz Han adlı Türkmen sınıfı korvet.

Bu araç da bu yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un da katıldığı törenle Türkmenistan donanmasına alınmıştı.