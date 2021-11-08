  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aman CHP'li SiHA Sezgin izlemesin: İşte gururlandıran görüntüler!

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Özel hayatınız batsın! Eşini pazarlayan adamın videosu ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı!

Başkan Erdoğan, küfürbaz Türkkan’ın hakaret ettiği o şehit ailesini telefonla aradı: Gerekeni yapacağız!

Sevilay Yılman utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi

Eşcinsel destekçisini Barolar Birliği Başkanı yapacaklar!

Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak

Sette ölümlü kazada suçlu kim? Trump'tan dikkat çeken iddia

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Siyonist İsrail yakıt girişini kısıtladı! Filistinliler karanlığa gömüldü
Gündem Başkan Erdoğan imzaladı! Aziz Yıldırım satacak
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Aziz Yıldırım satacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Afrika ülkelerine savaş gemisi satacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:32:00 -
Başkan Erdoğan imzaladı! Aziz Yıldırım satacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu Afrika ülkelerinden Nijerya, deniz gücünü artırmak için önemli bir anlaşma imzaladı.

 

Türk savunma sanayisinin ihracatta en önemli gücü geçmiş yıllarda kara araçlarıydı. Artık kara ile birlikte hava ve deniz savunma araçları da dünyanın farklı ülkelerinden ilgi görüyor. İHA ve SİHA ile birlikte füzelerin de yurtdışında büyük ilgi gördüğü hava savunma sistem ve araçları Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinden peş peşe talep almaya başladı. Denizde ise hücumbot, korvet en fazla ilgi görenler arasında. Örneğin Hindistan’ın sipariş ettiği 2,3 milyar dolarlık 5 savaş gemisini Türk tersaneciler üstlenmiş durumda.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme’nin (ASFAT) yaptığı MİLGEM Korvet Projesi ile 4’üncü korvet kızağa konulmuş durumda. Deniz savunma araçlarına olan ilgi Afrika ülkelerinde de giderek artıyor. Nijerya’nın son siparişi de bunun işareti aslında.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu Afrika ülkelerinden Nijerya, deniz gücünü artırmak için önemli bir anlaşma imzaladı. Türk İHA ve SİHA’ları için de çalışma başlatan Nijerya Deniz Kuvvetleri, Türk firma Dearsan Tersanesi ile imzaladığı anlaşma ile 2 korvet alacak.

Nijerya donanması ile yapılan sözleşme kapsamında ikisi de OPV 76 sınıfı açık deniz karakol gemiler, Türkiye’de inşa edilecek ve 37 ay sonunda Nijerya’ya gönderilecek. Anlaşmaya göre gemiler Türk mühendislerinin geliştirdiği sensör ve sistemlerle donatılacak. Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo ve Türk şirketi Dearsan’ın CEO’su ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi imzaladı.

Nijerya donanmasının 2021-2030 Stratejik Planı’nı gerçekleştirmeye yönelik filo yenileme çabalarında olduğunu dile getiren Koramiral Gambo, “Bu araçlar arama ve kurtarma operasyonları, korsanlık ve kaçakçılıkla mücadele ve afet yardım gibi konularda da operasyonlar yürütecek” dedi. Dearsan’ın OPV 76 korveti 78.6 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. 26 knot azami hıza ulaşan gemi, ekonomik hız ile 3.000 deniz mili menzile sahip ve 46 kişilik ekip barındırıyor.

Türkmenistan'a da satmıştı

1980 yılında Gökbayrak ailesi tarafından kurulan Dearsan, 2007 yılından bu yana deniz botları üretiyor.

Gökbayrak ailesi, Dearsan’ın yüzde 100 hissesini 2013 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a satmıştı.

Son 4 yıl içinde Türkiye donanmasına 16 Tuzla sınıfı karakol botu üreten Dearsan’ın en önemli imalatlarından biri de Gülhan Tersanesi ile birlikte ürettiği Deniz Han adlı Türkmen sınıfı korvet.

Bu araç da bu yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un da katıldığı törenle Türkmenistan donanmasına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu

Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında b..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
Metin Feyzioğlu'nu devirme planı: Gizli toplantı!
Siyaset

Metin Feyzioğlu'nu devirme planı: Gizli toplantı!

Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları; hukuk teamüllerini çiğneyerek CHP Genel Merkezi'nde, Türkiye Barol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay