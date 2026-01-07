Başkan Erdoğan imzaladı: 19 ilin valisi değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 19 ilin valisi değişti. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 19 ilin valisi değişirken, 7 ilin valisi ise "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararnameye göre; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskşehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.
Kararname ile Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır’a, Cahit Çelik Bingöl’e, Mustafa Koç Giresun’a, Hayrettin Çiçek Karaman’a, Ahmet Hamdi Usta Yalova’ya, Tahir Şahin Trabzon’a, Mehmet Makas Düzce’ye, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye’ye, Erdinç Yılmaz Eskişehir’e, Yavuz Selim Köşger Denizli’ye, Mustafa Yavuz Adana’ya, Murat Duru Aksaray’a, Ömer Kalaylı Kilis’e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale’ye, Oktay Çağatay Karabük’e, Nedim Akmeşe Niğde’ye, Hüseyin Çakırtaş Çankırı’ya ve Önder Bozkurt Ağrı’ya vali olarak atandı.