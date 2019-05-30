Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanımız, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir."

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