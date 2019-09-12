Başkan Erdoğan ile Karamollaoğlu 2 saat toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede ülke ve bölge meselelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.12 Eylül 2019 Perşembe 20:03
Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştirdiği ifade edildi
Yaklaşık 2 saat sürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili "Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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