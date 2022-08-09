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Gündem Başkan Erdoğan ile Esed görüşecek mi? Kremlin cevap verdi
Gündem

Başkan Erdoğan ile Esed görüşecek mi? Kremlin cevap verdi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beşar Esed arasında görüşme yapılacağına dair iddialara yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 16:22:00 -
Başkan Erdoğan ile Esed görüşecek mi? Kremlin cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile rejim lideri Beşar Esed'in telefon görüşmesi yapacağına dair iddialar gündeme geldi.

Türkiye'de çeşitli medya organlarında yer verilen haber, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a da soruldu.

Günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından yöneltilen soruda Peskov'a, kısa bir süre önce Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediği sorusu yöneltildi.

Peskov bu soruya "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" cevabını verdi.

Soçi'de gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Esed rejimi arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ve iki taraf arasında temaslarda bulunulabileceği öne sürülüyordu.

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