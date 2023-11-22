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Gündem Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...
Gündem

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Yeniakit Publisher
2023-11-22 18:09:00 - 2023-11-22 18:09:58
Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan sorularla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Erdoğan, “En uygun olanı göreceksiniz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB ADAYI SORUSUNA YANIT

AK Parti’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız.” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.
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