Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’ demişti! Peş peşe baskınlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği fırsatçılarla mücadele hızlandı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde stokçuluk yapanları denetlemek için özel tim oluşturuldu.

Sabah’ın haberine göre; 6 Eylül'den bugüne kadar hafta sonu hariç mesai günlerinde toplam 54 firmaya şok baskın düzenleyen ekipler 177 farklı ürünü inceledi. Geriye dönük 3 aylık fiyat artışlarını, alış ve satış faturalarını inceleyen denetmenler, dokümanları Ticaret Bakanlığı'na gönderdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara bakanlık tarafından 50 bin liraya kadar ceza kesileceği öğrenildi. Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de market, bakkal ve semt pazarlarına kadar yüzlerce firmayı mercek altına aldı. İl Müdürü Adnan Ekiz, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak." demişti.