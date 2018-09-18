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Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’ demişti! Peş peşe baskınlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kur bahanesi ile ürünlere zam getirenleri uyarmasının ardından’ harekete geçildi.

18 Eylül 2018 Salı 08:53
Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’ demişti! Peş peşe baskınlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği fırsatçılarla mücadele hızlandı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde stokçuluk yapanları denetlemek için özel tim oluşturuldu.

Sabah’ın haberine göre; 6 Eylül'den bugüne kadar hafta sonu hariç mesai günlerinde toplam 54 firmaya şok baskın düzenleyen ekipler 177 farklı ürünü inceledi. Geriye dönük 3 aylık fiyat artışlarını, alış ve satış faturalarını inceleyen denetmenler, dokümanları Ticaret Bakanlığı'na gönderdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara bakanlık tarafından 50 bin liraya kadar ceza kesileceği öğrenildi. Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de market, bakkal ve semt pazarlarına kadar yüzlerce firmayı mercek altına aldı. İl Müdürü Adnan Ekiz, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor" dedi.

 ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak." demişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:53
  1. İzmir
  2. Adana
  3. cumhurbaşkanı
  4. recep tayyip erdoğan
  5. yüksek fiyat

YORUM YAZ

  • aliali26 dk önce
    atı alan üsküdarı geçti.herşeye zam geldi
  • ErdoğanErdoğan28 dk önce
    SUCULAR GIDACILAR SACCILAR DEMİRCİLER HEPSİ DENETLENMELİ SIKI DENETLENMELİ HER BELDEYE HER İLÇEYE HER SEMTE HER İLEHER SANAYİ BÖLGELERİNE HER NERDE DEPO VARSA DEPOLARA B MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLMELİ SAVCILARLA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ STOKÇULARA GİZLİ ZAM YAPANLARA EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ GEREKİRSE BU İŞLETMELERE KAYYUM ATANMALIDIR BU ZAMANDA BUNU YAPANLAR BUNA GÖZ YUMANLAR VATAN HAİNİDİR BAŞKAN ERDOĞAN SÖYLÜYOR KIZIYOR EN AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRİYOR AMA KESİNLİKLE ÇARKIN DİŞLİLERİ DÖNMÜYOR STOKÇULAR DEVAM EDİYOR NE DENETLİYEN VAR NE BAKAN ERDOĞAN SÖYLESİN DURSUN MÜFETTİŞLER ÇALIŞMIYORÇALIŞMIYOR ÇALIŞMIYOR NAMUSLU HAKİKATEN ÇALIŞACAK MÜFETTİŞLER OLMALI YOKSA BU PİYASA BOMBA GİBİ PATILACAK ÇÖKECEK BUNUN FATURASIDA YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİYE BAŞKANA KESİLECEK İNŞAALLAH BİZİ DUYAN BİRİLERİ VARDIR BAŞKANA EN YAKIN OLAN AK PARTİLİ OLANLARDA STOKÇULUK YAPIYOR ARTIK GERİSİNİ VARIN SİZ DÜŞÜNÜN EY MİLLET
  • şahin korkutşahin korkut33 dk önce
    para cezası olmaz vergi oranlarını ve ssk pirimlerini iki katına cıkarınki süreklilik olsun elli bin cerez parası onlar için
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