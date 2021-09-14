Başkan Erdoğan: Hedeflerimize ulaşmamıza kimse engel olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerle Buluşma" programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkı ile almanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Emeği ile, alın teri ile, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de evine helal rızk götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerimizin refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk.

Milletimizin çalışkanlığına ve üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz

Milli gelirimiz TL olarak 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata kadar artması en somut örnektir.

Emekli maaşları bugüne gelene kadar 27 kat arttı.

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık.

Biz millet olarak birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece hedeflerimize ulaşmamıza kimse engel olamaz.

Rabb'imden her birinize kazasız, belasız, huzurlu çalışmalar diliyorum.