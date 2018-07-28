Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı işaret etti ve...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkesi Zambiya'ya yaptığı ziyaret esnasında heyetini tanıtırken ilginç bir an yaşandı.Heyette ismi okunanlarda sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a geldiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esprili bir şekilde, 'Hakan Bey, mevkidaşınız da tam karşınızda oturuyor' şeklince bir cümle kullanması, salonda bulunanları güldürdü.

FETÖ MESAJI

Başkan Erdoğan, toplantıda özellikle terör örgütü FETÖ'nün Afrika ülkelerinde bulunan okullarına dikkat çekerken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da bu konu üzerinde mevkidaşı ile birlikte durması için şakayla karışık uyarmış oldu.