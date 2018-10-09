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Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesinin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Gül Baba Türbesinin açılışını yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 14:02
Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesinin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Gül Baba Türbesinin açılışını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Gül baba geçmişten daha çok gelecekle ilgilidir. Türbeyi gelecek nesillere aktarma görevini yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

- Macaristan ile ortak tarihimizi simgeleyen başka pek çok eser vardır.

- Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyorum. Dini, etnik ve kültürel farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat, biz Gül Baba'nın kutlu mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dilini konuşacağız.

Erdoğan, "Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyorum. Dini, etnik ve kültürel farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat, biz Gül Baba'nın kutlu mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dilini konuşacağız." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Macaristan
  3. Gül Baba Türbesi

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