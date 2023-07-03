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Siyaset Başkan Erdoğan flaş sözler! -CANLI-
Siyaset

Başkan Erdoğan flaş sözler! -CANLI-

Yeniakit Publisher
2023-07-03 18:50:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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