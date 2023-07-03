Başkan Erdoğan flaş sözler! -CANLI-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'yi sarsacak gelişme! Oradan resmen petrol fışkırıyor! O rezerv dudak uçuklattı! Gabar'dan 5 kat daha fazla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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