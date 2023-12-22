Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' mesajı verdi! ABD basınına bomba gibi düştü: El Fetih ve Hamas'ı birleştiriyor

Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi dünya basından yer almaya devam ediyor. ABD merkezli Al-Monitor, Başkan Erdoğan'ın Filistin'de Hamas ve El Fetih'i birleştirme çabalarına ve Filistin'i kendi davası olarak benimsemesine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın işgalci İsrail saldırıları altıdaki Filistin topraklarına ve bölgeye barışı getirme çabaları ABD basınında ele alındı.

Akşam aktardı; Başkan Erdoğan'ın işgalci İsrail vahşeti karşısında direnen Filistinli grupları bir araya getirme çabaları vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dönüşü "El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Haniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim" sözlerine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Filistin'de bulunan rakip grupların uzlaşmasında büyük rol oynadığı ifade edildi.

Al-Monitor, Türkiye'nin, Filistin'deki Hamas ve El Fetih gruplarının bulunduğu bir konferansta buluşturma girişimlerinde olduğunu ifade etti.

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Başkan Erdoğan'ın Filistin meselesini kendi davası olarak tanımlamasının altı çizen Al-Monitor, Başkan Erdoğan'ın Hamas ile El Fetih'i 'et ve kemik' olarak tanımladığını belirtti.

"FİLİSTİN DAVASI FÖNLÜNDE AYRI BİR YERE SAHİP"

Başkan Erdoğan'ın Filistin'deki siyasi aktörleri ortak bir paydada birleştirme girişimlerinin ele alındığı haberde "Filistin davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının gönlünde ayrı bir yere sahip." İfadeleri kullanıldı.

Al-Monitor, Türkiye'nin girişimlerinin sonuç vermesi halinde Batı Şeria ve Gazze yönetimlerinin uzlaşmasının mümkün olduğunu aktardı.