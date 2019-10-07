Başkan Erdoğan duyurdu! Resmen açılıyor

Başkan Erdoğan, Sırbistan'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli basın mensupları bugün burada sizlerin de riyasetinde 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.

İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız. Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.

Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptılar.

Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarından satır başları;

Erdoğan ile ekonomik ilişkilerimizde çok faydalı görüşmelerimiz oldu. Türk - Sırp ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor

Heyetler arasında görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

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