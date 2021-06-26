Başkan Erdoğan duyurdu: 6 yıl içinde tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir çağın kapısını açıyoruz"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak. Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Yeni bir çağın kapısını açıyoruz. Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak" dedi.

"Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmmi var. Bu bölgede gelecek 5 yıl dahil 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazların boyutlarını büyütemeyeceğimize göre, içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu proje her yönüyle çok önemli bir projedir. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Böylesine bir projeyi enine boyuna bilim adamları tartıştılar. 9 binden fazla sayfa rapor hazırlandı. Bu proje Montrö'ye de asla düşmüyor" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün ülkemizin için önemli bir adım atıyoruz. Bugün Kanal İstanbul için ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Rahmetli Menderes, Rahmetli Özal, Rahmetli Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz.

Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. İç ve dış badireler sebebiyle ilerlemesi gecikti. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz.

Z kuşağı gençlerimize sesleniyorum. Bakınız bütün bu olanlar bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olanlar bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık. Bunları bilmeniz gerekiyor.

İstanbul Boğazı'nda çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Her geminin boğazdan geçişi şehir için tehlike arz ediyor. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.

İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Esasen biz Kanal İstanbul'a biz İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Her şeyden önce amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

"Kime sorulması gerekiyorsa soruldu"

Bu pek çok faydayı aynı anda sağlayabilecek bereketli bir projedir. Milletimizle paylaştığımız 27 Nisan 2011'den itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı.

Her ne kadar birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili "bize sorulmadı" diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması hukuka uygun ve bilime uygun şekilde yürütüldü. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Sizin zaten bu ülkede bugüne kadar dikili bir ağacınız yok. Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu yaptık onların da önünü kesmek istediniz. Eğer sizleri dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri olmayacaktı. Dinlemedik. Dedik ki kervan yürür ve kervan yürür.

Mevcut güzergah 5 alternatif arasında bilimsel çalışmalara göre en makul olarak seçildi. Buna göre kanalın uzunluğu 45 km. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle 273 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri 350 metre uzunluğa kadar konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek kolay değil. Her riski taşıyor. Gemi trafiği İstanbul Boğazı'na göre 13 kat daha güvenli gerçekleşecek. Toplamda 6 körü inşa edilecek. Bugün birincisinin temelini atıyoruz. Kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini bugün atıyoruz.

"6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kanalın her 2 yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarından İstanbul'daki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Bu uzun hazırlık döneminin ardından nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. Kanal İstanbul'u 15 milyar dolar maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"Boğaz trafiğinin yüzde 99'unu karşılayacak"

Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz.

Atılan her adımın önünü kesmiştir CHP. Şimdi bugünkü CHP'de nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayreti içerisindedir. Aynen onlara da yandaşlık edenler yok mu? Var. Düşünün, 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi. Fakat genç kuşak bunları bilmiyor. Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri ele alır almaz İnönü tarafından durduruldu. CHP'nin engelleme siyasetinin başlangıcı budur. Savunma sanayiimiz gerçek anlamda küresel rekabet gücüne bizim dönemimizde kavuştu. CHP zihniyetine kalırsak ne yollara ne köprülere ulaşamazdık.

Bunlar devlet terbiyesi de görmediler

Denizlerin altından farklı yerlere geçebiliyoruz. Millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Basiretsiz bu zihniyete rağmen projeleri yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır.

Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa, ülke ne baraj, köprü ve fabrikalara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.

Eskilerin dediği gibi hep söylüyorum. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Varsın birileri semer peşinde koşsun. Ülkemize ve milletimize eser kazandırma mücadelesini sürdüreceğiz.

Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak potansiyelimizi son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 19 yılda sağlıktan güvenliğe, ulaşımdan enerjiye her alanda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi milletimizin kendisidir. Ayiesine iştir kişinin lafına bakılmaz.

Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır.

Fatih, İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştır. Çanakkale 18 Mart Köprüsü yapılıyor mu yapılıyor. Altın boynuz gibi Çanakkale'yi süsleyecek. Şimdi Marmara ve Karadeniz'i yeni bir boğazla Kanal İstanbul'la birbirine bağlayarak dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Kanal İstanbul köprüsünün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mimar, mühendis, işçi hepsini tebrik ediyorum. Rabbim kazadan beladan uzak tutsun inşallah. 6 yıl içerisinde burayı tamamlamayı bize nasip etsin istiyorum.