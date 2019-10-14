Başkan Erdoğan dünyaya bu kare üzerinden seslendi: Görmüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, Tel Abyad'da terör örgütü YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı cezaevindeki terör paçavralarıyla ilgili konuştu. Erdoğan dünyaya seslenip "DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var. Bu fotoğrafları görmüyor musunuz" şeklinde konuştu.

"Bu fotoğrafları görmüyor musunuz?"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. Akar'ın açıklamaları sonrası Tel Abyad'daki hapishaneye Türk askerleri operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishanede ise teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunması dikkat çekti. Erdoğan hapishanedeki posterlerle ilgili "DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var. Bu fotoğrafları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.