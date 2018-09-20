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Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!

Ermenistan’da sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan lise öğrencisi Umut Ali Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Pazartesi günü Türkiye’ye teslim edilecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:34
Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!

Kars'tan yanlışlıkla Ermenistan'a geçen 16 yaşındaki Umut Ali Özmen'i babası 24 Eylül'de teslim alacak.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Akyaka İlçesi Küçük Durduran Köyünde ikamet eden 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, 24 Temmuz 2018 tarihinde sınır ihlali yapması üzerine Ermenistan’da gözaltına alınmıştır. Olayın haber alınmasının hemen akabinde sınır makamı olarak Valiliğimizce, Ermeni makamları ile iletişime geçilerek Umut Ali Özmen’in iadesi için girişimlere başlanılmış, Ermeni makamlarının konuyu diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine konu Valiliğimizce Dışişleri ve İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde baba Mustafa Özmen, Ermenistan’a giderek oğlu Umut Ali Özmen’in teslim alıp 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye’ye dönecektir” denildi.

ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞTİ

Umut Ali Özmen'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistanda tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:34
  1. Kars
  2. Umut Ali Özmen
  3. Sevindiren haber
  4. Başkan Erdoğan devreye girdi
  5. Yurda dönüyor
  6. Ermenistan

YORUM YAZ

  • sancarsancar7 dk önce
    ... başkan duymasa ilgilenmese, o vatandaş orada mı kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı ile ilgilenmeyecek mi? Bu işlere bakacak kurum kişi görevli memur vb..yokmu? ..
Bugünkü Akit

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