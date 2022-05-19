Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marquez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 20-22 Mayıs'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.