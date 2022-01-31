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Siyaset Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 19:25:00 -
Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 1 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

 

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