0553 313 94 23

Başkan Erdoğan daha yeşil bir Türkiye için atılan adımları açıkladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

04 Haziran 2019 Salı 16:33
Başkan Erdoğan daha yeşil bir Türkiye için atılan adımları açıkladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişmenin, insana doğaya müdahale etme imkanını sağladığını, sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteğinin ise tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Erdoğan, dünyanın bugün küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele ettiğini bildirdi.

"Dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalı"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakılabilmesinin, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre sorunları ise tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bilinçle, bir yandan hızlı bir büyüme süreci kaydederken diğer taraftan çevreyi ve ekosistemleri korumaya yönelik düzenlemelere öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının bilinciyle her alanda sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürüttüğünü ifade etti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda geç kalındığı takdirde çevre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla başa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:33
  1. Dünya Çevre Günü
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir56 dk önce
    Planli sehirlesme derken neyi kastediyorsunuz? Yaptiklarinizin ve sehirlerimizin durumu ortadayken halka boyle aciklamalar yapmayin lutfen.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İmamoğlu’na memleketi Trabzon’da coşkulu karşılama
  1. İmamoğlu’na memleketi Trabzon’da..
  2. Lokantada yangın paniği
  3. May-Trump ortak basın toplantısı
  4. Bursa’nın hayalleri gerçek olacak
  5. Balıkesir protokolü çocuklarla..
  6. Balıkesir’de resmi bayramlaşma
  7. Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi
  8. Uşak’ta bayramlaşma töreni
  9. Anadolu Otoyolu'nda trafik denetimi
  10. Cizre’de resmi bayramlaşma töreni..
  11. Bolvadin’de gaz kokusu vatandaşlarda..
  12. Bilecik’te Ramazan Bayramı coşkuyla..
  13. Trump: “İngiltere’nin Avrupa..
  14. Bangladeş’te bayram yoğunluğu
  15. Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1..
  16. Bilecik’te havadan bayram denetimi
  17. Vali Çakacak, bayramda görev yapan..
  18. Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti
  19. 31 yıldır vatandaşlar kent..
  20. Quaresma’ya bakanlıkta görev!
  21. Şuhut Belediyesinde bayramlaşma..
  22. 8 katlı binanın çatısındaki yangın..
  23. Dünya liderlerini peş peşe aradı!..
  24. İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
  25. Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı
  26. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
  27. Çaldıran’da ‘Gırar Sibe’ ikramı
  28. Jandarmadan şekerli bayram denetimi
  29. Hatay’da 500 yıllık bayram geleneği
  30. ABD’de bayram namazı coşkusu
Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

Günün Karikatürü

4 Haziran 2019
Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."