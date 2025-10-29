  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi
Gündem

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura'nın, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi
Gündem

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi

Edirne'de bir eğlence mekânında düzenlenen maskeli baloda yaşanan çirkin görüntüler, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üzerinde imam cübbesi,..
Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi
Gündem

Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları mahkeme salonuna taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun sorulara ciddi yanıtlar verme..
Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!
Gündem

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, hükümetin Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesini eleştirdi. Bu adımın Türkiye'de yaşayan, t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23