Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
(BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.25 Eylül 2018 Salı 20:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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