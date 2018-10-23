Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Çok güzel bir Moldova ziyaretimiz oldu. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz gök oğuz yerinde de soydaşlarımızla hasret giderdik. Bir çok eserin de orada açılışını yaptık, bu eserleri biz yaptık ve Türk milleti adına oradaki soydaşlarına bunlar hediyeydi.

Macaristan’da da Gülbaba Türbesi’nin restorasyonu çalışmalarını yaparak eseri çok farklı bir noktalaya taşıdık.

Gönül sınırlarımız içindeki dostlarımızla olan ilişkilerimizi asırlar sonrası tekrar olması gereken düzeye çıkarıyoruz.

İzmir’de açılışını yaptığımız Star Rafinerisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu Azerbaycan’ın aslında bütünüyle ele aldığımızda Türkiye’de yapmış olduğu 10 milyar dolarlık bir yatırımıdır.

En büyük petrol tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek bu tesisle cari açığımızı da 1 buçuk milyar dolar azalıyoruz. Bu yatırımın hayata geçirilmesi konusunda dostum sayın Aliyev’e bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üsküdar Çekmeköy metro hattının ikinci kısmını hizmete açtık. İstanbul’un ulaşım sorunun çözümüne yönelik bu yatırımlarımızı kesintisiz devam ettirmeye kararlıyız.

Bundan sonra zaten durmak yok bütün açılışlarımızı Mart 2019 sonuna kadar devam ettireceğiz.

Kaşıkçı cinayeti

Grup konuşmamızın bu bölümünde Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğun da öldürüldüğü kesinleşen kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için Suudi Arabistan başkonsolosluğuna gidiyor. Kaşıkçı’nın bu ziyaretinin haber verildiğini anlaşılıyor. Hazırlık çalışmalarının ülkelerinde yapıldığını işaret ediyor.

"Toplam 15 kişiden oluşan ekip"

Operasyondan bir gün önce 16:30’da 3 kişilik bir ekip otele yerleştikten sonra konsolosluğa gidiyor. Bir diğer ekip de Belgrad ormanında ve Yalova’da keşiflerde bulunuyor.

Toplam 15 kişiden oluşan bu ekip ayrı ayrı gelip başkonsoloslukta buluşuyor.

Önce Başkonsolosluğun harddiskinde kamera görüntüleri sökülüyor. Akşam saat 17:50’de ülkemiz resmi makamlarına Kaşıkçı’nın zorla alıkonduğuna dair ihbar geliyor.

Viyana sözleşmesi de artık masaya yatırılacak. İlk önce başkonsolosluk çalışanlarına hakkında işlem yapılamıyor.

Araştırma ve soruşturma derinleştirildikçe çeşitli uçaklarla 15 Suudi görevli ve Adli tıpçının ülkemize geldiği ve daha sonra özel uçaklarla ülkemizden ayrıldığı tespit ediliyor.

Dublör ve yanındaki şahsın da akşam Riyad’a hareket ettiği görülüyor. Riyad önce iddiaları tümüyle reddediyor. Başkonsolos Reuters muhabirine 6 Ekim’de kendini savunmaya çalışıyor.

Olay günü konsoloslukta çalışan personel bir odada denetleme bahanesiyle oda da tutuluyor. Bir diğer personel grubuna da izin veriliyor.

“Sorumluluk makamındayız sorgulamak hakkımız”

Bu olay İstanbul’da oluyor. Sorumluluk makamındayız sorgulamak hakkımız. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak için araştırmaların sonucunu bekledik.

“Ertesi gün de başkonsolos görevden alındı”

Kral’a ilk telefon görüşmemizde olayı anlattım. Ortak çalışma grubu kararımızı ilettim. Kral’a Başkonsolos’un yetersizliğini ilettim, Kral da aynı şeyi söyledi. Ertesi gün de başkonsolos görevden alındı.

Ardından Kral’ın talimatı üzerine Başkonsololuk binasına giren ekipler burada çeşitli incelemeler yaptı.

Suudi Arabistan’ın cinayetin kabulünün ardından olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin şu an tutuklandığını bana ifade etti. Türkiye olarak süreci devlet ciddiyetine uluslararası hukuka uygun yürüttük. Sınırlarımız içinde işlenen cinayeti tüm boyutları ile araştıracak gereğini yerine getireceğiz.

“Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor”

21 Ekim’de ABD Başkanı Trump ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek olayın aydınlatılması konusunda mutabık kaldık.

Şu ana kadar ortaya çıkanlar Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor.

Cinayetinin planlı bir şekilde işlendiğine dair güçlü deliller var. Cinayet günü bu 15 kişi niçin İstanbul’da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almıştır? Baş konsolosluk binası niçin günler sonra açılmıştır? Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?

"Kim bu yerli işbirlikçi"

Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği iddiası doğruysa Bu yerli işbirlikçi kimdir? Sıradan birisi bu yerli işbirlikçiden bahsetmiyor. Suudi Arabistan’dan yetkili bir kişi bundan bahsediyor. Öyleyse bu işbirlikçiyi açıklamak zorundasın.

Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin.

Olayı birkaç güvenlik görevlisinin yıkmak bizi ve uluslararası kamuoyunu tatmin etmez.

Suudi Arabistan'a çağrı

Buradan şimdi bir çağrı yapmak istiyorum. Bu çağrım Suudi Arabistan kralı ve üst yönetiminedir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur. Tutuklanan bu 18 kişinin yargılanmasının İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerindedir.

"Kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan geçirmeyiz"

Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan dahi geçirmeyiz. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.

"Baronlarla da torbacılarla da mücadele ettik"

Eğer adalet mülkün temeliyse o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak zorundayız. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik torbacılarla da mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

"Bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz"

Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz.

Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.

Emeklilikte yaşa takılanlar...

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde de karşımıza devletin kaldıramayacağı bir yükün faturası ortaya çıktı. Bunun dışında bizim ne kimseyi ne de bir kurumu kişi olarak hedef olarak almamız mümkün değildir.

"Milletimizin en büyük andı İstiklal Marşı'mızdır"

Danıştay öğrenci andından yetki aşımı yaparak maalesef bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu karar bir takım eski alışkanlıkların maalesef sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye’nin hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bir takım eski hastalıkların bünyemizde yaşadığını gösteriyor.

Bize göre milletimizin en büyük en etkili andı İstiklal Marşı’mızdır. İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

Bu tür tartışmalar günlük siyasetin ötesinde sembolik anlamı olan hususlardır. Türküm! Türküm ben, ama şunu söyleyeyim ben Türkçü değilim, ırkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi unsuru ile iftihar edebilir.

Şimdi sizin Türkçülük yapma hakkınız var. Ama öbür tarafta siz böyle yaptığınız zaman da benim Kürt vatandaşımızın diğer tarafta Kürtçülük yapma hakkı doğar. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz.

Sembolik unsurlarımızın hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim rabiamız işte tam da bunu kapsamaktadır. Ne diyoruz biz tek millet… Türkiye’de ne kadar unsur varsa hepsini tek millette topluyoruz. Ve ikinci tek bayrak derken istiklalimizi alameti farikası olan bir değerimizi vurguluyoruz. Tek vatan derken her bir karış toprağın hepimize ait olduğunu vurguluyoruz. Tek devlet derken maziden atiye uzanan son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığımızı belirtiyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının bir etkisi var mıdır?

Bozdağ açıklaması: Arkadaşımı feda edemem

Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem, bunu bir defa bilmeleri lazım. Benim bu yol arkadaşımın ırkçılıkla uzaktan yakından alakası yoktur.

Niye hedef saptırıyoruz niye damgalama yapıyoruz? Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine ne denli hizmetler yaptığının en yakın tanığı biziz. Hiçbir bakanımızın tehdit edilmesine göz yumamayız.. Niye hedef saptırıyor, damgalama yapıyoruz.

İttifak açıklaması

Ülkeyi ve milleti sevmek çocuklarımızı buna uygun bilgi, beceriyle donatmakla olur. Biz 2053, 2071'i inşa etmek için ittifak kurduk. Bunun için artık bu tür meselelerdeki görüş farklılıklarının Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine izin vermemeliyiz. Biz bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız.

Milletimizin emaneti olan Cumhur İttifakını günlük siyasetin üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz.

Ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayati gelişmelerin olacağı bir dönem olacak. Yeni bir atılım sürecine giriyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler içinde olduğumuz Avrupa zorlu günler geçiriyor. ABD'nin hamlelerini yakından izliyoruz. Orta Asya ile iyi ilişkiler içindeyiz..