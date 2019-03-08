Başkan Erdoğan: Bu trenden inenler bu trene bir daha binemezler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanluırfa'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan ''Bazı tezgahlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ve ne diyorlar, ben kazanınca tekrar AK Partiye geleceğim. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Dünya kadınlar günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum. Akşam hep beraber kapalı spor salonunda olacağız. Orada Türkiye olacağız. Urfa özünde sözünde hikmetinde nimetin kıymetini bilir. Bakıyorum Şanlıurfa buraya akmış... Cuma namazını bir köyde kıldık. Bütün yol böyleydi. Bu şehri anlatmaya kelimeler yetmez. Urfa bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldı. 31 Mart'ta da bu kader arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız hep birlikte.

Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik

Biz milletimizle birlikte yürüyoruz. Karşımızda kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz. Biz Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. 17 yılda Urfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 11 bin 970 adet derslik yaptık. Yüksek öğrenim öğrencilerine 3 bin 890 kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek de yurt binaları açacağız. Urfalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza 7,5 katrilyon katkıda bulunduk. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin 150 yataklı Ceylanpınar devlet hastanemiz ile 30 adet sağlık merkezinin inşaatı devam ediyor.

"Mardin'de hızlı trenin ne işi var' dedi

Dün ne oldu biliyor musunuz? Mardin'e hızlı tren müjdesi verdim. Dün benim ardından bölücü terör örgütünün partisinin başındaki zat “Mardin'de hızlı trenin ne işi var” dedi. Biliyorum oraya hızlı tren gelince bunlar o trenden istifade edecekler. Yıllar yılı CHP, yapılan her şeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz.

39 bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız

Şanlıurfa'da bir gıda olmak üzere iki adet toplam 5 yeni organize sanayi merkezi daha kuruyoruz. Buralarda 39 bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Elektrik sorunun da çözüyoruz. Şehrimize bir teknopark bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. İşadamlarımızı 6,5 katrilyon TL'lik yatırım desteği sağladık.

Bu trenden inen bir daha binemez

Ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bazı tezgahlara, oyunlara sakın gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey... Menfaat nerede ise oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz. Kimle yola çıktıysak ihanet etmezse onla yola devam ederiz.