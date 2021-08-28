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Gündem Başkan Erdoğan Bona Hersek'ten ayrıldı
Gündem

Başkan Erdoğan Bona Hersek'ten ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki resmi temaslarını tamamlamasının ardından TC-TUR uçağıyla Karadağ'a hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:25:00 -
Başkan Erdoğan Bona Hersek'ten ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Karadağ'a gitti.

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Oradan Almanya'ya geçseydi de Ziraat bankası hakkında ki suçlamaları görüşüp, olayın çözümünü sağlasaydı.
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