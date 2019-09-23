Başkan Erdoğan Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.23 Eylül 2019 Pazartesi 21:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, resmi temaslar kapsamında, Belçika Başbakanı Charles Michelile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
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