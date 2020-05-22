Başkan Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin tüm etaplarını hizmete açtı

Türkiye’nin sağlıktaki gücüne güç kattığını ifade eden Başkan Erdoğan, “İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir” dedi. Japon Başbakanı Abe de, “Son teknoloji ile donanmış bu hastane hayırlı olsun” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konoşan Başkan Erdoğan, “Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin katıldığı törenle açıldı. Konuşmasının başında Japonlara teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan hastanemiz milletimizle beraber İstanbul Havalimanı’na yakınlığıyla yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir: Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.

Mükemmel bir hastane

Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul’un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Gerek vaka, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız. Dün itibarıyla günlük vaka sayımızı 1000’in altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var.

82 ülkeye şifa dağıttık

Normalleşmeyle ilgili adımları atarken tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. İlaç, maske, koruyucu malzemeler ve tıbbi teçhizat noktasında, hamdolsun şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Şu anda, kesin rakamı söylüyorum, 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.

İmamoğlu’na sitem

Buradaki altyapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte, ne yazık ki yeni belediye başkanının (Ekrem İmamoğlu) ‘Bizim imkanlarımız yok, biz bunu yapamayız’ diye çekildiği bu yol, metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik.”