Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Samsun adaylarını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kurtuluş’a atılan adım… Kurtuluş’tan şahlanışa 100 yıl unutmadık, unutmayacağız. Samsun’un tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bu salonda cumhur ittifakının dirayetini görüyorum. Aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz.

Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan şu anda milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyorum.

Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? 'Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar... Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar' Biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik ve beraberlik içerisinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. Samsun 31 Mart’ta belediyelerde bu AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun 31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gece gündüz çalışıyor muyuz?

"Milli Mücadeleyi kesintisiz kutlayacağız"

Bu yıl Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. Yılı… Gazi istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz.

Bazılar için Samsun’da atılan ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen Meclis de sadece slogandan ibaret. İşte bu anlayışla 2019’dan 2023’e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

"Oradan çıkıp Malazgirt'e gideceğiz"

Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz. Bunun için Mekke’nin Medine’nin medeniyetimizin sembolü diğer şehirlerin üzerine çok titriyoruz. İnşallah şimdi Ahlat’ta, orada gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz. Ve orada geceleyeceğiz dualarımızı yapacağız oradan çıkıp Malazgirt’e gideceğiz.

Her alan da yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun bir konuma çıkarmalıyız. Samsun’u müzesiyle kültürüyle sanatıyla 100.yıla uygun projelerle donatacağız. Süratle her yerde millet bahçeleri kıraathaneleri yerine alacak.

"Ben kıraathane diyorum, kumarhane anlıyor..."

Ben millet kıraathanesi diyorum bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri meselesi var ya bunların ki o misal… Samsun’u sanayisiyle ticaretiyle tarımıyla Samsun’u ekonomide bir lokomotif şehir haline getireceğiz. Samsun’a 28,5 katrilyonluk yatırım yaptık. Samsun Üniversitesi’ni kazandırdık, Samsun gençlik ve eğitim şehri olma yolunda ilerliyor.

Bu yıl içerisinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerinde toplam bin kişilik yüksek öğrenim yurtları açacağız. Sağlıkta 34 tesisi Samsun’a kazandırdık. Samsun şehir hastanemiz 900 yataklı olarak planlandı, şu anda ihale aşamasında. Son 16 yılda toplam yaklaşık 3 katrilyon tutarında sosyal yardım yaparak ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduk. Samsun’da son 16 yılda 8 baraj inşa ettik. Karadeniz’in en önemli problemlerinden olan taşkınlar içinde tüm havzayı ele alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Bunun derdi yalan, iftira"

Samsunlu çiftçilerimize hani Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç çiftçilerin ellerinden toprakları alındı ya eline diline dursun… Samsunlu çiftçilerimize yaptığımız yardımı söyleyeyim ben size; toplamda yaptığımız ödeme 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok olmaz da çünkü bunun derdi yalan bunun derdi iftira… İşi gücü yalan…

"CHP'de tazminat komisyonu kurdular"

1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Ve şu anda devam eden mahkemeler var, onlardan da gelecek. Bunun tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.

İşte AK Parti'nin Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları

Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgün

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Cumhur İttifakı adayları

Alaçam: İlyas Acar (MHP)

Pazarcık: Şerif Kılağuz (MHP)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Mustafa Demir