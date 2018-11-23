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Başkan Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi ve babasının İstanbul'da bulunan kabirlerini ziyaret etti.

23 Kasım 2018 Cuma 14:50
Başkan Erdoğan ailesinin kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Grand Cevahir Otel'de düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışına katılan Erdoğan, buradan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:50
  1. Başkan Erdoğan
  2. İstanbul

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